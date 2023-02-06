ФНБ в январе вырос на 373 млрд рублей до 10,8 трлн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 января объем фонда составлял 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за январь он увеличился на 373 млрд рублей.

В январе часть средств фонда на счетах в Банке России - 2,274 млрд юаней и 3,633 тонны золота в обезличенной форме - была реализована за 38 млрд 499 млн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда в январе составил 6,335 трлн рублей, или $91,024 млрд, что соответствует 4,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин. Месяцем ранее объем ликвидных активов составлял 4,6% ВВП (6,133 трлн рублей, или $87,189 млрд).

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,465 млрд евро, 307,446 млрд китайских юаней, а также 551,278 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 649,586 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 583,71 млрд рублей и $2,153 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка вложено 1 трлн 758 млрд рублей, в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" - 65,877 млрд рублей, в обыкновенные акции "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в облигации авиакомпании "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации АК "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота с 1 по 31 января составила 236,341 рублей, в том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте - 128,808 млрд рублей, в золоте - 111,371 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - минус 2,234 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - минус 1,604 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года составила $8,5 млн, что эквивалентно 592,3 млн рублей.

В январе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в объеме 2,539 млрд рублей, что эквивалентно $36,1 млн, в ценные бумаги российских эмитентов - 266,6 млн рублей, или $3,9 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 2,805 млрд рублей, что эквивалентно $40 млн.