Указ Путина по price cap исключает из контроля ФТС поставки нефти по межправсоглашениям

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Недавний указ президента о внесении изменений в указ о запрете продавать нефть и нефтепродукты по ценовому потолку, означает исключение контроля Федеральной таможенной службы по межправительственным соглашениям, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Александр Новак.

"Разрешения продавать нефть по потолку цен нет. Указом президента исключен контроль ФТС по межправсоглашениям (с дружественными странами - ИФ). Потому что это нецелесообразно - там формульное ценообразование", - пояснил он.

В конце апреля президент Владимир Путин внес изменения в свой указ о запрете применения условия ценового потолка (price cap) по контрактам на продажу российской нефти, который установили страны G7.

По новому указу, запрет не распространяется на поставки, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров России в области поставок нефти с государствами, не включенными в список недружественных.

С 5 декабря 2022 года страны G7 ввели запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти из России. При этом от эмбарго освобождаются поставки по цене $60 за баррель и ниже.

Кремль считает это нерыночным инструментом. Указом от 27 декабря 2022 года Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма price cap. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.