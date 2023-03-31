"Аэрофлот" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому выплачивать дивиденды за 2022 год не планируется, говорится в сообщении компании.

"По итогам обсуждения вопроса о подходах к распределению чистой прибыли/убытков было отмечено, что в настоящее время в существующих внешних условиях сохранение достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании является приоритетом и необходимым условием для обеспечения стабильности бизнеса, а значит и интересов партнеров, акционеров и сотрудников. Принимая это во внимание совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 года", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что "компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацелена на выплату дивидендов и планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учетом интересов компании и ее акционеров".

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Рекомендацию по выплатам совет директоров дает в соответствии с директивой правительства, которое контролирует компанию с долей 73,8%.

Комментарии аналитиков

Финансовые результаты за 2022 год "Аэрофлот" не раскрывал. По мнению отраслевых аналитиков, прошлый год для группы был убыточным.

"Анонса дивидендов не ждем. Прибыли за 2022 год, скорее всего, не было: пассажиропоток и число международных рейсов, которые более рентабельные, упали. А если прибыль и была, то незначительная, и компания, которая получает государственные субсидии, вряд ли будет ее распределять", - отмечали аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Несмотря на различные госсубсидии, 2022 год "Аэрофлот", оставаясь под давлением западных санкций, завершит в минусе, прогнозировали аналитики "БКС Мир инвестиций". Чистый убыток группы оценивался ими в 24,8 млрд руб. (при выручке в 444 млрд руб.). Убыточным "Аэрофлот" останется и в 2023 году, но выйдет на небольшую прибыль в 2024, отмечали в свою очередь аналитики Sber CIB, поясняя, что механизмы господдержки будут компенсировать отрицательный денежный поток группы.

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.