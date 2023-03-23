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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

АКРА допускает рост размещений новых корпоративных бондов во II квартале выше 1 трлн рублей

Это возможно при отсутствии геополитических "черных лебедей"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Потребности эмитентов в рефинансировании погашаемых облигаций, а также выпуск замещающих бондов могут привести к росту объема размещений новых корпоративных облигаций во втором квартале текущего года в объеме более 1 трлн рублей, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

По данным агентства, которые приводятся в бюллетене долгового рынка, с начала 2023 года до середины марта рынок корпоративных облигаций вырос на 2,6%, в результате чего его объем достиг 19,5 трлн рублей. В период с 1 января по 17 марта текущего года объем размещения новых облигационных выпусков составил около 900 млрд рублей, при этом 99% пришлось на первый и второй эшелоны.

На фоне максимумов размещений, достигнутых в четвертом квартале прошлого года, результаты по новым выпускам в первые месяцы 2023 года выглядят более скромно (34% от объема облигаций, размещенных с октября по декабрь 2022 года), но значительно превышают показатели первого квартала 2022 года. По мнению АКРА, это говорит о сохранении повышенного интереса эмитентов к размещениям в рамках открывшегося в четвертом квартале 2022 года "окна", несмотря на небольшой рост доходностей в первом и втором эшелонах.

По данным АКРА, во втором квартале 2023 года предстоит плановое погашение корпоративных облигаций в объеме около 520 млрд рублей, что в условиях сужения спредов и в отсутствие значительных негативных событий геополитического характера позволит сохранить динамику новых размещений первых месяцев 2023 года.

Как полагает агентство, риск-премии по облигациям продолжили снижаться к уровням 2021 года после периода высокой волатильности и максимумов, достигнутых в прошлом году.

Так, по наблюдению агентства, ставки при размещении долговых обязательств эмитентов первого эшелона сохранились на уровне четвертого квартала 2022 года, во втором эшелоне рост составил порядка 80 б.п. и около 200 б.п. составил спред между доходностями второго и третьего эшелонов.

АКРА также отмечает снижение величины купонов при размещении облигаций третьего эшелона, что среди прочего подтверждается сближением кривых доходностей. Это, в свою очередь, может привести к увеличению числа компаний третьего эшелона (уровень рейтинга ВВВ+ и ниже), выходящих на облигационный рынок в ближайшее время, ожидают эксперты агентства.

АКРА не прогнозирует массовых дефолтов в ближайшие месяцы: по данным агентства, на текущий момент кредитными рейтингами покрыто примерно 85% публичного долга, при этом 81% от общего объема облигаций в обращении имеют рейтинги категорий А- и выше по национальной шкале для Российской Федерации, что соответствует вероятности ожидаемой дефолтности АКРА менее 0,5%.

АКРА
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