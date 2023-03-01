Совкомбанк посоветовал ускорить выход на рынок облигаций, пока не выросли ставки

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Компаниям, которые рассматривают возможность выхода на рынок облигаций, но еще не до конца готовы к этому технически, стоит поторопиться и использовать любые ближайшие доступные окна для привлечения фондирования, пока не выросли ставки, считает исполнительный директор Совкомбанка Александр Ковалев.

"Вторая половина прошлого года доказала, что жизнь на облигационном рынке есть всегда, он нужен, конкурентоспособен, вне зависимости от конъюнктуры, и даже более того, востребован именно в такие сложные волатильные времена", - сказал он, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка", организованном "Эксперт РА".

"С учетом всей волатильности и ситуации на рынке я бы сказал, что окно для размещения облигаций будет не весеннее, а тогда, когда компания-эмитент инфраструктурно готова к выпуску. Как только вы задумались - надо делать, потому что это окно последнее в текущем краткосрочном периоде", - предупредил Ковалев.

По его словам, после успешных размещений в ноябре - декабре Совкомбанк наблюдает коррекцию на рынке, в районе 40-50 б.п. на разных концах кривой, что, по мнению Ковалева, пока психологически не дает возможности выйти эмитентам первого эшелона. "Но мы видим там большой навес, поэтому весеннее окно будет, оно раскроется в полной степени, когда эмитенты поймут, что повышение ставок неизбежно".

"Когда-то движение ключевой ставки должно было остановиться, в базовом сценарии мы где-то на 50 б.п. видим повышение "ключа". Стресс-сценарий - ставка может вырасти до 9%. Именно поэтому это аргумент и призыв эмитентов к использованию окна именно сейчас. Соответственно, тем компаниям, которым нужно "подкрутить" что-то с точки зрения рейтинга или эмиссионной документации, нужно этим незамедлительно заниматься совместно с организаторами", - посоветовал он.

По прогнозу Ковалева, на ближайшем заседании ЦБ, которое запланировано на 17 марта, регулятор примет решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. "Это уже заложено в текущем рынке. И давно уже рынок слушает не решение по ставке, а риторику. Второй фактор - это действия Минфина, они связаны напрямую с дефицитом бюджета", - добавил он.

Согласно опросу среди корпоративного сектора, проведенному "Эксперт РА", более 75% всех компаний, опрошенных агентством, планируют выходить на долговой рынок в 2023 году, при этом около 40% респондентов ждут весеннего окна. Основная цель привлечения заемных средств - рефинансирование уже существующего долгового портфеля. Как отмечает агентство, наибольшую потребность в долговом финансировании ощущает МСБ - около 50% опрошенных компаний, рассматривающих возможность долгового финансирования, относятся к этой категории.