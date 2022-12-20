"Черкизово" купило пять компаний "Здоровой фермы" и права требования к ним за 4 млрд руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу Черкизово") признано победителем аукциона по продаже долей и акций пяти компаний группы "Здоровая ферма" (один из крупнейших производителей мяса птицы на Урале), а также прав требования к ним. Об этом говорится в документации, размещенной на сайте организатора торгов – "Российского аукционного дома".

АПК "Михайловский" покупает лот по стартовой цене – за 4 млрд 33,263 млн рублей. Договоры купли-продажи долей, акций и уступки прав требований, входящие в лот, победитель должен заключить в течение одного рабочего дня с даты подведения итогов аукциона.

К торгам было допущено три участника.

Как сообщалось, банк непрофильных активов "Траст" выставил на аукцион 20 декабря актив "Здоровой фермы" одним лотом. В его состав, в частности, вошли 100% уставного капитала АО "Уралбройлер", а также 100%-е доли в уставных капиталах четырех входящих в ГК компаний - ООО "Уральская мясная компания", ООО "Группа компаний "Здоровая ферма" , ООО "Здоровая ферма деликатесы" и ООО "Торговый дом "Здоровая ферма".

Кроме того, в лот включены права требования банка "Траст" ко всем этим компаниям по кредитным договорам и договорам поставки, размер задолженности по которым на 16 ноября составил суммарно 2 млрд 699,503 млн рублей. Также в лот вошли права требования АО "Птицефабрика "Комсомольская" (Пермский край) на 733,761 млн рублей по договорам займа и поставки к четырем продаваемым компаниям группы, за исключением ООО "ГК "Здоровая ферма".

ГК "Здоровая ферма", по оценкам "Траста", занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска.

Ранее АПК "Михайловский" подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на приобретение этих активов.

"За 2021 год выручка бройлерного направления ГК "Здоровая ферма" составила более 10 млрд рублей. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. Ранее в декабре на открытых торгах были проданы ГК "Русское зерно Уфа" и ГК "Ростагро", - говорится в пресс-релизе банка непрофильных активов.

По данным банка, в реализованный лот входят Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, расположенные в Челябинской области. Их проектная мощность составляет 120 тыс. тонн мяса птицы в год, 18 тыс. тонн продукции мясной переработки и 240 тыс. тонн кормов. Торговый дом "Здоровая ферма" выпускает 250 наименований продукции.

ООО "Траст Птицеводческий холдинг" стало владельцем "Здоровой фермы" в декабре 2018 года. До этого несколько месяцев компания принадлежала структурам Михаила Шишханова - в тот период основного акционера Бинбанка и Рост банка. После того, как они были взяты на санацию, "Здоровая ферма" досталась "Трасту", на базе которого Банк России создал фонд плохих активов.

"Трасту" от Рост банка и Бинбанка также досталась группа компаний "Русское зерно".

"Здоровая ферма" – диверсифицированный агропромышленный холдинг, производственные предприятия которого (АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер") расположены в Челябинске и Пермском крае. Основные направления деятельности группы - мясное птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Мощность по переработке составляет 135 тыс. тонн в год. Группа занимается собственным производством комбикормов.

На сайте "Здоровой фермы" сообщается, что структура деятельности компании включает несколько направлений. Так, птицеводство представлено Аргаяшской и Кунашакской птицефабриками в Челябинской области и Комсомольской птицефабрикой в Пермском крае; свиноводство - "Родниковским свинокомплексом", мясопереработка - заводом по переработке "Здоровая ферма деликатесы", производство кормов - комбикромовым заводом в Челябинской области и Режевским комбикормовым заводом в Свердловской области. Официальный офис продаж продукции со "Здоровой фермы" - одноименный торговый дом.

Также сообщалось, "АПК "Михайловский" в начале декабря стало победителем аукциона, на который выставлялись шесть предприятий ГК "Русское зерно". Лот был куплен по стартовой цене – 6,37 млрд рублей.

"Черкизово" – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группа объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания является лидером в РФ в реализации мяса птицы (711 тыс. тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тыс. тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тыс. тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тыс. тонн).