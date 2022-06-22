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Marlboro остался самым дорогим табачным брендом мира

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бренд Marlboro, принадлежащий Philip Morris International, остался самым дорогим табачным брендом мира с огромным преимуществом перед остальными конкурентами, свидетельствует рейтинг, составленный консалтинговой компанией Brand Finance.

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Стоимость бренда Marlboro оценена в $36,28 млрд против $35,57 млрд годом ранее.

На второе место переместился бренд L&M с показателем $6,85 млрд, оттеснив на третью строчку Pall Mall ($6,82 млрд).

Четвертое место занял бренд нюхательного и жевательного табака Copenhagen ($3,85 млрд), на пятое место опустился бренд Camel ($3,8 млрд).

В топ-10 табачных брендов также вошли Winston, Rothmans, Chesterfield, Kent и Newport.

Около 90% табачных брендов мира в стоимостном выражении принадлежат американским компаниям, по 5% приходится на Японию и Великобританию, свидетельствуют данные исследования.

Marlboro
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