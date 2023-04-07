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Starbucks укрепила лидерство в рейтинге самых дорогих ресторанных брендов мира

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен Starbucks Corp. по итогам седьмого года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общественного питания, свидетельствуют данные Brand Finance.

За минувший год стоимость бренда выросла на 17%, до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks увеличила отрыв от занимающей второе место сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp., стоимость бренда которой сократилась на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американских закусочных Texas Roadhouse увеличил свою стоимость сразу на 56%, до $2,3 млрд, зафиксировав самый активный рост в секторе. Сейчас сеть насчитывает около 700 заведений, и компания рассчитывает расширить её до 900 в ближайшие годы.

Третье место в рейтинге заняла сеть KFC ($17,7 млрд), четвертое - пиццерии Domino's ($7,4 млрд), пятерку замыкает Subway ($7,1 млрд). Единственным брендом не из США в топ-10 стала канадская сеть Tim Hortons - она заняла седьмое место с показателем в $6,1 млрд.

Starbucks Brand Finance McDonalds США KFC
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