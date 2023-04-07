Инвесторы в суде требуют от Citi, ГПБ и "Райффа" конвертацию DR "ЛУКОЙЛа", "Магнита" и "Фосагро"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Около десятка инвесторов, в том числе иностранных фондов, обратились в Арбитражный суд Москвы с требованиями обязать Ситибанк, Газпромбанк и Райффайзенбанк провести принудительную конвертацию депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов, свидетельствует картотека суда. Основанием для отказа в конвертации стали формальные претензии к оформлению и переводу документов, говорит представитель заявителей, обратившихся в Ситибанк.

После резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на американских и лондонской биржах из-за начала российской военной операции на Украине, введения в ответ санкций США, Великобритании и ЕС и последующей остановки торгов в марте 2022 года инвесторы получили возможность обменять расписки на локальные акции. Принятый в июле 2022 года ФЗ-319 предусмотрел автоматическую конвертацию бумаг, если права на них учитываются в российских депозитариях, и принудительную - по заявлению держателя, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре. Также этот закон разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую юрисдикцию, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами.

Соответствующие заявки российские депозитарии принимали до 10 ноября 2022 года, а потом в течение 10 рабочих дней были обязаны выполнить требования. Отказать они были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. В таком случае инвесторам придется обращаться в суд, объяснял при принятии закона летом 2022 года первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Прибегнуть к судебной процедуре пришлось уже как минимум десяти инвесторам, свидетельствует картотека арбитражных дел. В ней содержатся сведения об 11 исках к Ситибанку, о двух к Газпромбанку и трех к Райффайзенбанку. Заявления поданы в январе-марте 2023 года.

Компания с Каймановых островов Daher Capital Ltd., например, требует обязать Ситибанк осуществить конвертацию 99,36 тыс. DR "Фосагро" и 50 тыс. расписок "ЛУКОЙЛа". Провести обмен 404,03 тыс. расписок "ЛУКОЙЛа" также просит Western Gate Group Ltd. из Объединенных Арабских Эмиратов. Эта же компания требует от ГПБ "осуществить конвертацию депозитарных расписок в акции и зачислить акции на счет" (количество и эмитент бумаг не называются), от Райффайзенбанка - конвертировать 60 тыс. депозитарных расписок "Магнита", а также перевести учет акций Сбербанка.

Требование Serendipity Fund Ltd. с Британских Виргинских островов касается 8 тыс. расписок "ЛУКОЙЛа". Еще один истец - Илдар Губаев - от Ситибанка хочет добиться отмены решений о невозможности принятия к исполнению заявления о принудительной конвертации 17,967 тыс. депозитарных расписок "ЛУКОЙЛа", а также о принудительном переводе учета прав на 211,87 тыс. обыкновенных акций "Роснефти". У Губаева также есть иск к ГПБ, но суть требований в материалах дела не конкретизируется.

Истцами, как правило, выступают инвестиционные фонды с крупными активами, рассказал "Интерфаксу" представитель ряда заявителей, подавших иски к Ситибанку. По его словам, есть еще инвесторы, которые только планируют подобные действия.

Между заявителями и Ситибанком нет спора о количестве заявленных к конвертации расписок и об их принадлежности, отмечает собеседник агентства. По его словам, отказ в конвертации связан с формальными претензиями к оформлению заявок и документов, из-за которых банк якобы не смог идентифицировать клиента.

В частности, банк ссылался на неправильный перевод и опечатки в нем: в одном документе, например, компания названа с указанием организационной правовой формы ЛТД, а в другом - LTD, говорит представитель. Кроме того, Ситибанк, по словам собеседника "Интерфакса", нескольким инвесторам отказал из-за того, что подпись была поставлена только в одной графе заявления, а не в двух, как нужно было, либо указывал на несовпадение подписей в заявлении и паспорте представителя. "То есть некоторые инвесторы не увидели, где нужно подписывать, и подписали в одном месте", - сказал юрист. В таком случае, по его словам, Ситибанк ссылался на отсутствие подписи заявителя.

Собеседник "Интерфакса" допускает, что отказы в том числе могут быть связаны с планами Ситибанка прекратить обслуживание корпоративных клиентов. О таком намерении осенью 2022 года сообщала материнская структура - Citigroup.

Ситибанк отказался от комментариев. "Интерфакс" направил вопросы в Газпромбанк, Райффайзенбанк и Банк России.