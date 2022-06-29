Дума приняла закон о расконвертации DR без обращения к иностранной инфраструктуре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий проводить расконвертацию депозитарных расписок (DR), действия с которыми заблокированы из-за санкци, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права на DR - в российском либо иностранном депозитарии.

Для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, предусматривается автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре. Инициировать такой обмен смогут сами российские эмитенты. Они будут обязаны в течение пяти рабочих дней с даты, определенной Банком России, направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов.

Компании, которым временно или бессрочно разрешено сохранить листинг расписок на иностранных биржах, смогут попросить ЦБ освободить их от необходимости автоматической конвертации либо разрешить осуществить ее после закрытия деппрограммы.

Закон также создает механизм принудительной расконвертации депозитарных расписок, если права на них учитываются иностранными депозитариями, а операции с ценными бумагами заблокированы из-за санкций.

Держатель таких расписок сможет в течение 90 дней с момента вступления в силу закона обратиться в российский депозитарий, в котором открыт счет депо для учета прав на акции российской компании, с требованием о принудительной конвертации DR. По окончании 90-дневного периода на подачу таких заявлений депозитарий в течение 10 рабочих дней должен будет списать акции со счета депо и зачислить на счет заявителя. Если в отношении DR имелись обременения или ограничения на распоряжение, это указывается (такую информацию заявитель должен привести в заявлении на конвертацию).

Аналогичный порядок предусмотрен для случаев, когда права на ценные бумаги российской компании учитываются на счете депо иностранного номинального держателя и операции с ними заблокированы из-за санкций. Держатель таких бумаг сможет обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя, с заявлением о "принудительном переводе учета прав".

Конвертация не состоится, если на счете депо депозитария окажется меньше акций российского эмитента, чем нужно для конвертации DR по всем заявкам. Последствия возникновения подобной ситуации закон не затрагивает.

Расширение списка DR для конвертации

Документ расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться механизмом расконвертации бумаг. Действующий 114-ФЗ предусматривает, что эта опция доступна лишь тем держателям расписок, которые приобрели их до 27 апреля 2022 года - даты вступления в силу этого закона.

Новый закон вводит ряд исключений. Обмен бумаг разрешат также лицам, получившим DR после 27 апреля в результате совершения заключенных ранее этой даты сделок, фактическая передача бумаг по которым должна была состояться позже либо не была исполнена вовремя из-за санкций. Также механизм расконвертации станет доступен новым держателям DR, получившим их после 27 апреля по второй части сделки репо, заключенной ранее этой даты. Разрешается расконвертация в случае, если DR перешли после 27 апреля к правопреемнику прежнего владельца либо к лицу, в пользу которого на них было обращено взыскание.

Исполнение закона о расконвертации

Эти изменения необходимы, чтобы обеспечить реализацию принятого в апреле 2022 года закона ФЗ-114, который запретил размещение расписок на иностранных биржах и обязал провести делистинг уже существующих, если правительственная комиссия не даст разрешение на их сохранение.

Но разрыв коммуникации между российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) и депозитарно-клиринговыми системами Euroclear и Clearstream сделал процесс конвертации DR в локальные акции невозможным. Еще в марте Euroclear ограничил операции по счету НРД, а в конце марта его счет заблокировал международный депозитарий Clearstream.

Включение 3 июня НРД в санкционный список Евросоюза "в конечном итоге легитимизировало ранее уже действовавшие ограничения", констатировал Банк России.