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Спрос на ипотеку в США находится на минимуме за 27 лет из-за высоких ставок

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку в США находится на минимуме за 27 лет на фоне продолжающегося повышения ставок по кредитам, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,18% годовых по сравнению с 7,12% неделю назад. Годом ранее она составляла 6,02%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,51% годовых против 5,21% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Ставки по ипотечным кредитам на этой неделе снова выросли и остаются выше 7%, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - Ускорение инфляции и усиление экономики поддерживают высокие ставки по ипотечным кредитам".

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам на покупку дома стоимостью до $726,2 тыс. на неделе, завершившейся 8 сентября, увеличился на 6 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей - до 7,27% годовых, по данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Для более дорогих домов ставки повысились на 4 б.п. - до 7,25%.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,318% годовых по сравнению с 4,271% неделю назад.

США US Treasuries Freddie Mac ФРС MBA
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