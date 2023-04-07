Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Tesla за год поднялась на две строчки в списке самых дорогих автомобильных брендов мира и впервые возглавила его, обогнав Mercedes-Benz и Toyota, свидетельствуют данные Brand Finance.

Стоимость бренда Tesla сейчас оценивается в $66,2 млрд, за год показатель вырос на 44%, а с допандемийных времен - в пять раз.

"Такой рост оценки бренда является позитивным сигналом для Tesla, поскольку он указывает на лучшую узнаваемость бренда, что может привести к росту продаж и выручки в будущем", - сказал директор по оценке в Brand Finance Алекс Хэй.

Toyota опустилась на третье место, потеряв 18% стоимости ($52,5 млрд), Mercedes-Benz остался на втором (минус 3%, $58,8 млрд).

Рекордный скачок стоимости в секторе продемонстрировал китайский автомобильный бренд Sokon - на 123% за год, до $739 млн.

Самым сильным автомобильным брендом аналитики Brand Finance назвали Ferrari NV, присвоив ей максимальный рейтинг "AAA+". При оценке силы бренда компания учитывает массу других показателей помимо стоимости, включая инвестиции в маркетинг, операционные результаты, а также отношения с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков и акционеров до государственных органов и общественных организаций).

Стоимость бренда Ferrari за год сократилась на 8%, главным образом за счет снижения курса евро к доллару, до $7,4 млрд. В евро показатель вырос на 3%.

Среди производителей автозапчастей самым дорогим брендом снова стал японский Denso, стоимость которого выросла за год на 6%, до $4,5 млрд. В сегменте производителей шин лидером осталась французская Michelin (+2%, до $7,9 млрд).

Tesla Brand Finance
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортная пошлина на российский ячмень с 12 апреля повысится вдвое

Курс рубля отыграл часть потерь на данных о снижении дефицита бюджета

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Евро превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

"Русал" стал владельцем 100% акций аэропорта Братска

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США

ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов

ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов

Глава Минэкономразвития допустил, что "низкая безработица с нами надолго"

Глава Минэкономразвития допустил, что "низкая безработица с нами надолго"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });