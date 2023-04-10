НДПИ на уголь может вырасти в IV кв. при хороших финрезультатах отрасли

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность увеличения налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в IV квартале, если отрасль покажет хорошие финансовые результаты за январь-март этого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минфин продолжает мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на IV квартал, а не введение пошлин. Вопрос с пошлинами на уголь сейчас не рассматривается", - сообщили в Минфине.

Прошлой осенью стало известно, что правительство РФ обсуждает введение в 2023 году экспортных пошлин на уголь. Однако в итоге власти отказались от этой меры, ограничившись введением повышенной ставки НДПИ на уголь в размере 380 руб. за тонну на период с 1 января по 31 марта 2023 года. Эта мера должна была обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 30 млрд рублей.

Правительство РФ решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года, однако продолжит следить за конъюнктурой рынков в первом квартале, говорил тогда статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале", - отмечал он.

При этом угольщики будут освобождены от уплаты windfall tax в этом году, сообщал Сазанов.

С начала 2022 года базовая ставка НДПИ для коксующегося угля была привязана к мировым котировкам и составляет до 1,5% от средней цены на сырье на базисе FOB Australia Premium Coking Coal. Ранее применялась фиксированная ставка в размере 57 рублей на тонну.

По данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе 2023 года упала на 63% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,9 млрд рублей (данные за февраль-март пока не публиковались). Добыча угля в России в январе-феврале этого года снизилась на 2,3% г/г, до 70,2 млн тонн.