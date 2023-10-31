РСПП предложил привязать НДПИ на уголь к ценовому индикатору РФ вместо FOB Australia

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - РСПП предлагает при расчете НДПИ на коксующийся уголь отказаться от привязки к индексу FOB Australia Premium Coking Coal и взять за базис российский ценовой индикатор.

Предложения и замечания РСПП к основным направлениям налоговой политики на 2024-2026 годы опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

Австралийский индикатор, который принимается при расчете НДПИ, "не релевантен для российских коксующихся углей и объективно не отражает уровень цен на российский уголь", говорится в документе. РСПП предлагает взять за основу среднюю цену марок коксующихся углей на основании территориального биржевого индекса цен угля внутреннего рынка и экспорта на территории Кузбасса, формируемую и публикуемую СПбМТСБ.

С начала 2022 года действует повышенный НДПИ на уголь: ставка для коксующегося угля составляет 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal (ранее применялась фиксированная ставка в размере 57 рублей на тонну. При этом на период с 1 января по 31 марта 2023 года была введена повышенная ставка НДПИ на уголь в размере 380 рублей за тонну.