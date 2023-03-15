Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Бюджет ждет деньги в IV квартале, сообщили в Минфине РФ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Разовый сбор в виде доли от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над прибылью 2018-2019 гг., так называемый windfall tax, помимо нефтегазового сектора и малого и среднего предпринимательства (МСП) обойдет стороной угольные компании, а вот для банков исключения не планируются.

Дискуссия о дополнительном сборе с бизнеса вышла в публичную плоскость в начале февраля, а фактически она началась еще в конце прошлого года. Говорилось о том, что размер изъятий может составить 200-250 млрд рублей (в частности, такую оценку называли в РСПП), а сам взнос будет носить добровольный характер. Бизнес выступал против такого подхода, глава РСПП Александр Шохин указывал на сложности с корпоративными процедурами. В феврале была достигнута договоренность, что сбор все же будет реализован через налоговый инструментарий, а не как добровольный. При этом оценку изъятий Минфин называл уже на уровне 300 млрд руб.

Исключения для нефтегазовой отрасли, которой и так придется доплачивать в бюджет в связи с недавней корректировкой системы налогообложения, и малых/средних предприятий были анонсированы сразу, при этом изначально также считалось, что windfall tax не затронет и банки, чьи потребности в капитале покрываются главным образом из прибыли. Однако на прошлой неделе Герман Греф, глава кредитной организации, на которую приходится львиная доля прибыли банковского сектора, заявил о наличии сценариев, в которых Сбербанку тоже придется платить.

Именно такой сценарий и является базовым, следует из слов статс-секретаря - заместителя министра финансов Алексея Сазанова, при этом исключения получит совсем другая отрасль - угольная.

"Там попадают все, кроме нефтегаза, угля, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей. Это исключение, все остальные попадают, а дальше - у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет", - сказал журналистам в среду Сазанов.

"Сейчас я не слышал о таких исключениях", - ответил он на уточняющий вопрос о том, не будут ли банки освобождены от windfall tax.

Суммы, ставки и сроки

Ранее источники "Интерфакса", знакомые с ходом дискуссии между властями и бизнесом, сообщали, что размер взноса может быть рассчитан исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период (2021-2022 гг. относительно 2018-2019 гг., а 2020 г. исключен как нерепрезентативный из-за ковида).

По словам Сазанова, ставку можно будет определить точно только после формирования деклараций по налогу на прибыль за 2022 г. (25 марта), то есть в начале апреля. Когда определится база налогообложения, на нее будет наложено принятое на политическом уровне решение о совокупной сумме взноса, которую должен получить бюджет, что и даст итоговый размер ставки.

"Есть два фактора, которые должны большие начальники определить: все-таки сумму, которая будет собираться, и ставка, а ставку можно определить, когда будет сдана декларация по налогу на прибыль 25 марта. В начале апреля, соответственно", - заявил Сазанов.

"Там по-разному, все зависит от того, какую сумму надо собрать и какой будет прирост", - пояснил он в ответ на вопрос, будет ли ставка находиться в диапазоне 4-5% от "сверхприбыли".

Источник "Интерфакса" ранее говорил, что бизнес ориентируют на фактическую выплату windfall tax, который будет оформляться поправками в Налоговый кодекс РФ, в ноябре-декабре текущего года. Сазанов подтвердил эти оценки. "Видимо, четвертый квартал (срок поступления в бюджет - ИФ) будет по платежам", - сказал он.