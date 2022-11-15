Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года, однако продолжит следить за конъюнктурой рынков в первом квартале, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале", - сказал он.

О том, что правительство РФ обсуждает введение в 2023 году экспортных пошлин на уголь и цены отсечения, при которых они будут взиматься, стало известно в сентябре. Цена отсечения, при которой могла быть введена экспортная пошлина на энергетический уголь, обсуждалась на уровне $150 за тонну и выше, пояснял журналистам в середине октября Сазанов, отмечая, что по коксующемуся углю максимальная цена пока не обсуждалась. Размер ставок в октябре также не был еще определен.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в прошлом месяце говорил, что экспортная пошлина на уголь, скорее всего, не заработает в 2023 году при текущих контрактных ценах. "Сегодня у нас средняя продажная цена российского угля на мировых рынках на Востоке составляет порядка $130-140 (за тонну - ИФ). Мы договорились с угольными компаниями, что цена отсечения будет $150, то есть она выше контрактной, которая сегодня сложилась на рынке. Это означает, что если цена повысится (...), тогда часть сверхдохода от прибыли сверх цены $150 будет забираться в бюджет, если ниже - ноль... Скорее всего, вряд ли мы что-то соберем из экспортных пошлин с угольной отрасли в следующем году", - заявлял он.

Общий объем дополнительных поступлений в бюджет от пошлины на уголь был запланирован на уровне около 30 млрд рублей, уточнял Белоусов.