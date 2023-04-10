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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Дружественные нерезиденты в марте сократили продажи акций на рынке РФ до минимума с осени

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября 2022 года имеют доступ на российский фондовый рынок, в марте более чем вдвое сократили объемы продаж акций - до 1,5 млрд рублей с 3,5 млрд рублей в феврале.

Такие данные содержатся в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Объем продаж в январе составлял 2,8 млрд рублей, а в ноябре-декабре нерезиденты из дружественных стран стали самой активной категорией нетто-продавцов, реализовав акции на 7 млрд рублей. Показатель за октябрь регулятор не публиковал, при этом в сентябре он составил 0,7 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов акциями в марте продолжил расти и составил 63,7 млрд рублей (в феврале - 52,3 млрд рублей, в январе - 38,6 млрд рублей).

Основными нетто-покупателями акций в марте оставались физические лица, при этом они значительно нарастили объемы покупок - до 17,4 млрд рублей с 3,9 млрд рублей в феврале. Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, их доля в марте в среднем составила 80%.

НФО в марте были основными продавцами, реализовав за счет собственных средств акции на общую сумму 17,8 млрд рублей.

Банк России
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