"Дружественные" нерезиденты в январе оставались продавцами на рынке акций РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября прошлого года сохраняют доступ на российский фондовый рынок, остаются на нем продавцами, следует из обзора рисков Банка России.

В январе они продали акции на сумму 2,8 млрд рублей, говорится в докладе.

В сентябре, когда право выхода на рынок было получено, объем сделок с участием "дружественных" нерезидентов был небольшим: они продали акции всего на 0,7 млрд рублей, сообщал ранее ЦБ. Показатель за октябрь регулятор не публиковал. В ноябре-декабре 2022 года нерезиденты из дружественных стран стали самой активной категорией нетто-продавцов, реализовав акции на 7 млрд рублей.

Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица - они приобрели акции российских компаний на сумму 5,4 млрд руб.

Также покупки акций осуществляли НФО в рамках доверительного управления и крупные банки - на сумму 1,1 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно, а банки, не относящиеся к категории системно значимых, продали акции на сумму 4,4 млрд рублей.

В целом активность торгов акциями в январе, без учета праздничных дней, немного выросла: среднедневной оборот составил 38,6 млрд рублей против 35,6 млрд рублей. в ноябре-декабре. Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, их доля за январь - 80%. В отдельные дни этот показатель достигал 86%, отмечает ЦБ, констатируя, что "высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов". "Часть решений инвесторы принимают импульсивно, на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности", - пишет регулятор, отсылая к недавним "американским горкам" в целом ряде акций третьего эшелона фондового рынка.