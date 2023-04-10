МТС-банк подал лицензию на перевод в юрисдикцию РФ заблокированных активов

Их стоимость банк оценил в 9,6 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость заблокированных из-за санкций активов МТС-банка составляет 9,6 млрд рублей, банк подал лицензию на их перевод в российскую юрисдикцию, говорится в консолидированной отчетности АФК "Система".

В конце февраля 2023 года МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Ограничения требуют от третьих лиц в этих странах, включая банки, замораживать или блокировать активы МТС-банка или иным образом блокировать расчеты, направляемые в МТС-банк или им в адрес своих контрагентов.

МТС-банк не проводит расчеты в долларах, фунтах стерлингов, турецких лирах, оманских риалах и швейцарских франках.

"Кроме того, в настоящее время МТС-банк не может распоряжаться некоторыми активами (остатки на ностро-счетах группы в Южной Корее). Текущая стоимость заблокированных активов по состоянию на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности составляет 9,6 млрд рублей", - говорится в опубликованном документе.

Банк подал заявку на получение лицензии, которая позволит перевести остатки по данным счетам в российскую юрисдикцию, вероятность получения такой лицензии оценивается как высокая, сообщила АФК "Система".

Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система".