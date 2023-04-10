Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

МТС-банк подал лицензию на перевод в юрисдикцию РФ заблокированных активов

Их стоимость банк оценил в 9,6 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость заблокированных из-за санкций активов МТС-банка составляет 9,6 млрд рублей, банк подал лицензию на их перевод в российскую юрисдикцию, говорится в консолидированной отчетности АФК "Система".

В конце февраля 2023 года МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Ограничения требуют от третьих лиц в этих странах, включая банки, замораживать или блокировать активы МТС-банка или иным образом блокировать расчеты, направляемые в МТС-банк или им в адрес своих контрагентов.

МТС-банк не проводит расчеты в долларах, фунтах стерлингов, турецких лирах, оманских риалах и швейцарских франках.

"Кроме того, в настоящее время МТС-банк не может распоряжаться некоторыми активами (остатки на ностро-счетах группы в Южной Корее). Текущая стоимость заблокированных активов по состоянию на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности составляет 9,6 млрд рублей", - говорится в опубликованном документе.

Банк подал заявку на получение лицензии, которая позволит перевести остатки по данным счетам в российскую юрисдикцию, вероятность получения такой лицензии оценивается как высокая, сообщила АФК "Система".

Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система".

МТС-банк США Великобритания АФК «Система»
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АФК "Система" готовится продать люксембургский East-West United Bank

Дружественные нерезиденты в марте сократили продажи акций на рынке РФ до минимума с осени

Крупнейшие банки в марте нарастили продажу валюты до 563 млрд руб.

Крупнейшие банки в марте нарастили продажу валюты до 563 млрд руб.

Депозитарии отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR

ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });