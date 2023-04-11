"ФосАгро" просит власти РФ снизить windfall tax на сумму экспортных пошлин за 2023 год

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" просит власти РФ применить для компании понижающий коэффициент при расчете windfall tax, скорректировав налог на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин.

Соответствующее письмо генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников направил в администрацию президента, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

В обращении глава "ФосАгро" отмечает, что разрабатываемый налог дублирует механизм экспортных пошлин, введенный с 1 января 2023 года как инструмент изъятия сверхдоходов от роста мировых цен на удобрения в 2021-2022 годах.

За январь-февраль этого года компания выплатила в виде экспортных пошлин 1,9 млрд рублей. Свои затраты на экспортные пошлины за I полугодие "ФосАгро" оценивает в 6 млрд рублей, пересказывает собеседник агентства содержание письма.

Рыбников также отмечает, что в 2021-2022 годах за счет фиксации цен на удобрения для российских аграриев компания фактически просубсидировала их на 26 млрд рублей в сравнении с мировыми ценами.

Профильным ведомствам было поручено проработать обращение "ФосАгро" к началу апреля, осведомлен собеседник агентства.

В компании от комментариев отказались.

В конце прошлого года глава "ФосАгро" обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой скорректировать параметры введенной с 1 января экспортной пошлины на удобрения. Он просил снизить цену отсечения для азотных и калийных удобрений, которые сильно подешевели и при действующих параметрах не облагаются пошлиной. Это дискриминирует "более технологичных, но менее маржинальных" производителей фосфорных и сложных удобрений, отмечал Рыбников.

Вопрос о корректировке экспортных пошлин обсуждался профильными ведомствами, но решения принято не было, говорит собеседник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссии.

О взносе бизнеса в бюджет

Параметры дополнительного взноса бизнеса в пользу федерального бюджета из средств, полученных в период благоприятной рыночной конъюнктуры (windfall tax), до сих пор не согласованы, говорил на прошлой неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Текущая предполагаемая конструкция windfall tax выглядит следующим образом: он будет оформлен как разовый налоговый сбор в размере около 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над показателем 2018-2019 гг. Точный процент будет высчитан с учетом ожидаемой Минфином суммы поступлений в бюджет - около 300 млрд руб. (такой объем взноса по состоянию на середину марта подтверждал глава финансового ведомства Антон Силуанов).

Юридически поправка в НК РФ вступит в силу с 2024 г., однако фактически Минфин ждет поступлений уже в конце 2023 г., при этом по замыслу министерства авансовый платеж должен быть выгоден для бизнеса (о готовности предпринимателей платить вперед при наличии дисконта ранее говорил Шохин). Что касается пула плательщиков, то в него, как ожидается, попадут все компании, включая банки, с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы более 1 млрд рублей, за исключением нефтегазовых, угольных компаний и МСП.