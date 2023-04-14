Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин в ближайшее время получит информацию о финансовых результатах бизнеса за 2022 год, после чего сможет определиться с размером ставки так называемого windfall tax, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"По единоразовому платежу мы неоднократно этот вопрос проговаривали, все как мы договаривались с бизнесом, так и будет происходить. Мы ждем результата (за 2022 год - ИФ), чтобы скорректировать ставку под те уровни поступлений в бюджет, о которых мы договаривались с бизнесом. В ближайшее время такая информация поступит в министерство финансов, мы в ближайшее время подготовим законодательную инициативу", - заявил министр журналистам в пятницу.

Минфин неоднократно называл сумму, которую рассчитывает получить в качестве доли от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годов - порядка 300 млрд рублей. Предварительный ориентир по ставке windfall tax, который позволит собрать такую сумму - около 5%.

Действие сбора предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей.