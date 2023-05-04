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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Решетников отметил, что рост ВВП РФ в 2023 г. может превысить прогноз в 1,2%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, так как используется для расчета бюджета и должен учитывать многие риски, по факту рост может оказаться выше, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Прогноз - 1,2% (роста в 2023 году - ИФ), но тут особенность прогноза. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем, и, как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли (динамика ВВП по итогам года оказывалась лучше прогнозов - ИФ)", - сказал министр, комментируя текущий официальный прогноз министерства.

"Думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста (МВФ прогнозирует рост экономик развитых стран в 2023 году в среднем на 1,3% - ИФ)", - добавил Решетников.

Минэкономразвития Максим Решетников ВВП
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