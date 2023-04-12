Brent торгуется на уровне $85,65 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в среду утром перед публикацией данных о динамике запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.

К 8:05 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $85,65 баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,43 (1,7%) до $85,61 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,07 (0,09%), до $81,6 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал выросла на $1,79 (2,2%), до $81,53 за баррель.

"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывает поддержку нефтяному рынку", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в ING Groep NV.

"Однако в данный момент все внимание трейдеров приковано к данным о динамике потребительских цен в США, и более высокая, чем ожидается, инфляция, негативно скажется на рискованных активах", - приводит слова Паттерсона агентство Bloomberg.

Эти данные Минтруда США раскроет в среду в 15:00 по Москве. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозируют замедление инфляции в стране в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Внимание рынка также направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля, который выйдет в 17:30 по Москве.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млнг баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.