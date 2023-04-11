Citi ожидает падения стоимости нефти ниже $80 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть упадут ниже $80 за баррель, несмотря на недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи, полагает руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Inc. Эд Морс, чье мнение приводит Bloomberg.

По словам Морса, долгожданное восстановление китайской экономики идет медленнее, чем ожидалось, а перспективы снижения темпов экономического роста на Западе негативно отражаются на спросе.

"Время покажет, что на самом деле происходит с экономикой (Китая - ИФ), но восстанавливается она не так быстро", - заявил эксперт. По его прогнозам, спрос со стороны КНР поддержит рынки в конце года.

Кроме того, инвесторы могут недооценивать потенциальный рост добычи в Ираке и Венесуэле, который способен частично компенсировать сокращение со стороны ОПЕК+.

На минувшей неделе Морс отмечал, что неопределенность вокруг поставок нефти должна быть гораздо существеннее, чтобы ее стоимость могла достичь $100 за баррель.

"Сценарий, при котором нефть будет стоить $100 за баррель, есть, - пояснял Морс. - Но пока я считаю его маловероятным".

Вечером 2 апреля 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, передает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель.

Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:27 по московскому времени составляет $84,66 за баррель, что на $0,48 (0,57%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.