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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 г. до $85,01 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,95 до $85,01 за барелль, следует из данных ежемесячного прогноза EIA.

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2024 год с $77,57 до $81,21 за баррель.

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В Минэнерго США подчеркивают, что изменение прогноза более чем на $2 связано со снижением оценки мирового нефтепроизводства в 2023 году при относительно неизменном спросе.

В то же время EIA не исключает, что в случае замедления роста мировой экономики из-за кризиса в банковском секторе цены могут снизиться вслед за спросом на нефть.

Минэнерго США нефть
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