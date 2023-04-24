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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Владелец бывшей "дочки" Valio снизил годовую чистую прибыль почти в 2 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Дэнир", на которую бенефициары ГК "Велком" зарегистрировали купленную у финской Valio российскую "дочку", в 2022 году снизила выручку на 19%, до 251,2 млн, сообщается в отчетности владельца.

Чистая прибыль компании снизилась почти в два раза, до 53,8 млн рублей с 98,8 млн рублей в 2021 году.

Финский молочный концерн Valio, работавший в России более ста лет, весной 2022 года на фоне геополитических событий принял решение уйти с российского рынка. В апреле он завершил переговоры о продаже бизнеса ГК "Велком" (один из крупных производителей колбасных изделий в Центральном федеральном округе). Стороны договорились не разглашать сумму и условия сделки.

В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в подмосковном Ершове и права на бренд плавленых сыров Viola. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, производится под брендом Laplandia.

В октябре 2022 года ООО "Валио" сменило название на ООО "Виола". В декабре прошлого года оно было зарегистрировано на ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

Компания "Велком" создана в 1992 году. В сентябре 2004 года был запущен мясокомбинат "Павловская слобода".

Valio Велком Дэнир
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