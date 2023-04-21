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Принадлежащий Amazon ритейлер Whole Foods уволит сотни сотрудников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Whole Foods Market, принадлежащая Amazon.com Inc., планирует сократить несколько сотен рабочих мест в рамках усилий по снижению расходов и упрощению корпоративной структуры.

Сейчас Whole Foods имеет девять региональных подразделений в США, а после реорганизации это число сократится до шести, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Ожидается, что увольнения затронут менее 0,5% общего штата Whole Foods, который насчитывает около 105 тыс. человек. Компания управляет более чем 500 магазинами и планирует открыть еще 50 локаций.

С начала года капитализация Amazon выросла на 23,6%, до $1,07 трлн.

Amazon США Whole Foods
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