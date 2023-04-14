Минфин РФ не планирует вносить масштабные изменения в параметры бюджета-2023

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует инициировать масштабные изменения в параметры федерального бюджета на 2023 год, который предусматривает дефицит в 2% ВВП, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Согласно действующему в этом году порядку, точечные корректировки, необходимые для приоритизации расходов бюджета, утверждаются на уровне профильной комиссии, напомнил министр.

"В текущем году парламент наделил правительство правом внесения изменений в параметры бюджета. Инструмент определен - это комиссия, которая работает и состоит из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства. Все необходимые правки в параметры бюджета мы вносим путем согласования в рамках этой комиссии. Мы в этой части не планируем внесение изменений глобально в закон о бюджете, но отдельные корректировки и отдельные изменения, связанные с приоритизацией расходов в текущем году, идут и дальше будут происходить", - сказал Силуанов в кулуарах расширенной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

"Это вопрос настройки в ходе исполнения бюджета. Мы будем вносить изменения в бюджетную роспись путем согласования с представителями верхней и нижней палат парламента без принятия поправок в закон. Пока мы придерживаемся тех планов бюджетного дефицита, которые утверждены законом о бюджете, то есть 2% ВВП. В ходе бюджетного процесса - бюджетный год только начался, первый квартал прошел, - не исключаю, что будут какие-то коррективы вноситься", - добавил министр.

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. В первом квартале, по предварительным данным Минфина, он был исполнен с дефицитом 2,4 трлн руб., при этом в марте был зафиксирован небольшой профицит - порядка 180 млрд руб.

В начале текущего месяца, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет", дефицит в "онлайн-режиме" (он может давать не полностью объективную картину исполнения из-за особенностей графика осуществления расходов и поступления доходов) вновь вырос и составляет на 12 апреля 3,36 трлн рублей.