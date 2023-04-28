Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин по-прежнему рассчитывает удержать дефицит федерального бюджета в 2023 году в пределах запланированных 2% ВВП, даже с учетом текущих дисбалансов по исполнению расходов и доходов, сообщил на заседании Совета законодателей министр финансов Антон Силуанов.

"На федеральном уровне мы сейчас видим дисбаланс между расходами и доходами, идут большие расходы в виде авансовых платежей. Да, мы видим и единый налоговый счет приводит к тому, что доходы поступают только раз в месяц. Но мы ориентируемся на то, что в текущем году у нас будет дефицитный бюджет, но мы стараемся сделать так, чтобы это было в рамках наших плановых показателей в процентах от ВВП", - сказал он.

Доходы бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей, или 2% ВВП.

В первом квартале, по предварительным данным Минфина, он был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей, при этом в марте был зафиксирован небольшой профицит - порядка 180 млрд рублей.

По данным сайта "Электронный бюджет" на 26 апреля доходы бюджета были на уровне 4,965 трлн рублей, расходы - 10,8 трлн рублей. В соответствии с механизмом единого налогового счета все налоговые доходы поступают на единый счет 28 числа каждого месяца, до этого времени эти данные не отражаются на "Электронном бюджете".