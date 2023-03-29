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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ "в онлайне" перевалил за 4 трлн рублей
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по состоянию на 28 марта превысил отметку 4 трлн рублей.

Согласно данным сайта "Электронный бюджет", доходы бюджета на эту дату составили 3 трлн 496,9 млрд рублей, расходы – 7 трлн 504,6 млрд руб. Таким образом, дефицит равнялся 4 трлн 7,7 млрд руб.

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По состоянию на 22 марта доходы бюджета составляли 3 трлн 363 млрд рублей, расходы – 7 трлн 227 млрд рублей, на 27 марта – соответственно 3 трлн 483 млрд рублей и 7 трлн 440 млрд рублей.

Онлайн-срез может отражать реальную картину исполнения бюджета не полностью, в частности, из-за графика поступления налоговых платежей. Минфин опубликует предварительную оценку исполнения бюджета за первый квартал в начале апреля.

В январе-феврале, по предварительным данным ведомства, дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы – 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит – 2 трлн 925,3 млрд рублей.

Минфин РФ
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