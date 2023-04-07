Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

За март он сократился на 180 млрд рублей

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей.

В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета в первом квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года - это связано с сокращением нефтегазовых доходов, сообщил Минфин.

Министерство не публикует показатели за март отдельно - только накопленным итогом за квартал. Доходы за январь-февраль оценивались в 3,163 трлн рублей, исходя из этого, за март они равнялись 2,51 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы составили за квартал 4,042 трлн рублей, сократившись на 4% г/г преимущественно вследствие единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды, говорится в сообщении. Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей, в основном в результате снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа.

Уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года, полагает Минфин.

Поступление НДС в первом квартале текущего года составило 2,693 трлн рублей, оставшись на уровне прошлого года. Сборы налога на прибыль сократились на 22% и составили по итогам января-марта 340 млрд рублей.

Расходы в первом квартале сложились на уровне 8,077 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов замедлилась в марте (+4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

Исходя из цифр за январь-февраль, в марте расходы составили 2,333 трлн рублей.

По закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей.