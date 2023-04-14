Годовая чистая прибыль производителя российских банкоматов "БФС" выросла в 11,5 раза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компании "БФС", которая занимается производством и поставкой банкоматов, по итогам 2022 года по РСБУ выросла в 11,5 раза - до 608,5 млн рублей с 52,8 млн рублей годом ранее, следует из данных "Федресурса".

Выручка компании увеличилась более чем в 4,5 раза - до 2,6 млрд рублей с 555,3 млн рублей в 2021 году.

Себестоимость продаж в 2022 году выросла более чем в 3,5 раза - до 1,6 млрд рублей с 449,6 млн рублей в предыдущем году.

Прочие доходы в 2022 году выросли почти в 8,5 раза, до 229 млн рублей с 27,1 млн рублей годом ранее. Прочие расходы выросли почти в 12 раз, до 304 млн рублей с 25,5 млн рублей в 2021 году.

Летом прошлого года компания сообщала о планах запустить собственное производство банкоматов, которые будут оснащены российским процессором "Эльбрус" и работать на российском программном обеспечении. В массовое производство банкоматы должны были поступить в феврале-марте 2023 года.

В марте 2022 года крупные зарубежные производители банкоматов - Diebold Nixdorf и NCR - приостановили поставки и сервисное обслуживание оборудования на территории России в связи с событиями на Украине. Эти производители пользовались популярностью в России, банкоматы сети некоторых кредитных организаций состояли преимущественно из устройств Diebold Nixdorf и NCR. После их ухода из России банки увеличили закупки банкоматов китайского производства, а российские поставщики переключили свои логистические цепочки на страны Азии.

ООО "Банковские и финансовые системы" (БФС) входит в группу компаний BFS, которая была основана в 2002 году. Как сообщает сайт компании, БФС предлагает четыре модели российских банкоматов, а также продает устройства китайской GRGBanking. БФС также оказывает сервисные услуги и занимается разработкой программного обеспечения.