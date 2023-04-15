Эксперимент по маркировке икры пройдет в РФ с 15 апреля этого года по 31 марта 2024 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых рыб в потребительской упаковке пройдет с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие в эксперименте является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается)", - прокомментировали запуск эксперимента в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что эксперимент будет проведен в отношении икры осетровых (ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0) и лососевых (красная икра, ТН ВЭД 1604 32 001 0) видов рыб.

Изначально предполагалось провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен.

Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки), о решении включиться в пилотный проект уже заявляли компания "Меридиан" и рыботоварная фирма "Диана", входящая в "Русский икорный дом", завод "Сокра", компания "Витязь-Авто", "Приозерская рыбная компания", "Рыбстандарт" и другие. Всего в пилотном проекте планируют принять участие более 30 компаний, рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приведены в сообщении.

Он высказал мнение, что маркировка не окажет влияния на стоимость икры, это подтверждается опытом внедрения в других типах продукции, а также экспертами, которые проводят исследования перед вводом маркировки в каждой новой группе.

"В связке с "Меркурием" (система Россельхознадзора по ветеринарной сертификации продукции - ИФ), в котором фиксируется сырье для производства готовой продукции, система маркировки "Честный знак" будет эффективно выявлять случаи нелегального оборота икры за счет прослеживаемости каждой банки от завода до потребителя", - говорится в пресс-релизе ЦРПТ.

По оценкам НИФИ Минфина, на которые ссылается ЦРПТ, доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, по данным ВШЭ этот показатель превышает 27,5%. "Добытая незаконно икра зачастую поступает на прилавки без соблюдения технологий обработки и транспортировки, а также температурного режима хранения. Национальный союз защиты прав потребителей ранее в письме премьер-министру РФ сообщал, что около 80% объема всей реализуемой в стране крупнейшими сетевыми магазинами красной икры продается с серьезными нарушениями и небезопасно для покупателей. В исследуемых образцах были выявлены бактерии кишечной палочки, консерванты и подмена икры более дешевыми видами. Роскачество в 2021 выявило нарушения в 81% образцов икры, в 2018 году этот показатель был на уровне 31%", - говорится в пресс-релизе.