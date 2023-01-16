Россельхознадзор с ноября выявил 9 случаев нарушений при перевозке икры с Камчатки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с ноября 2022 года, с начала эксперимента по вывозу икры лососевых с Камчатки в ручной клади или багаже авиапассажиров, выявил девять случаев нарушений установленных правил.

Как сообщает служба, пресечена попытка незаконного вывоза почти 260 кг икры. Первый случай зарегистрирован уже и в текущем году. При досмотре багажа пассажира рейса в Москву госинспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора остановил попытку провоза 42 кг лососевой икры якобы промышленного изготовления.

Всего с начала проведения эксперимента управление проконтролировало перевозку авиапассажирами 6 261,9 кг икры промышленного изготовления и 82 158,5 кг икры непромышленного изготовления. Из них за прошедшую неделю проконтролировано 4 624,5 кг икры "без документов" в рамках разрешенного для перевозки веса, а также 49,5 кг икры промышленного изготовления, на которую были предоставлены декларация о соответствии продукции, кассовый чек или товарная накладная, также упаковка икры была промаркирована.

Россельхознадзор напоминает, что с 1 ноября 2022 года одному пассажиру разрешается провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. В пределах установленного веса продукцию можно провозить в упаковке без маркировки и сопроводительных документов.

Эксперимент будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025 года в соответствии с законом "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления".

Введение дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления потребовалось в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления, отмечается в сообщении.