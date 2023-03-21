Дума Чукотки предложила ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами

Контроль вывоза красной икры авиапассажирами на Камчатке Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Депутаты думы Чукотского автономного округа предлагают ввести ограничения по вывозу красной икры непромышленного изготовления в багаже и ручной клади авиапассажиров, аналогичные тем, что действуют в качестве эксперимента на Камчатке, сообщила во вторник пресс-служба окружной думы.

"Депутаты вышли с законодательной инициативой по внесению в Государственную думу РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления", - говорится в сообщении.

По мнению депутатов, перекрытие основного канала доставки икры к рынкам сбыта пассажирским авиатранспортом позволит значительно снизить объемы незаконной добычи вылова лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотки - анадырскую кету, а также снизить риски потребления небезопасной для жизни и здоровья рыбопродукции.

Ранее пресс-служба думы Чукотки сообщала, что предложение об установлении лимитов на вывоз икры авиатранспортом поступило от окружного правительства.

По новым правилам, одному человеку будет разрешено взять на борт самолета не более 10 кг икры без документов. При этом заводской продукции с соответствующей упаковкой и маркировкой ограничения не касаются.

"Такие правила утверждены федеральным законом в качестве эксперимента на Камчатке. Округ планирует использовать опыт дальневосточных соседей. Для этого необходимо направить законодательную инициативу в Госдуму РФ", - сообщала ранее председатель комитета окружной думы по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева.

По данным окружных властей, за пределы региона частные лица ежегодно вывозят порядка 10 тонн икры.

Ограничение на Камчатке

Как сообщалось, эксперимент по ограничению перевозок с Камчатки красной икры непромышленного производства стартовал 1 ноября 2022 года и продлится до 1 августа 2025 года. Это предусмотрено законом "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления", в соответствии с которым в багаже и ручной клади можно перевозить не более 10 кг красной икры в упаковке и без сопроводительных документов.

Введение дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления потребовалось в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления.