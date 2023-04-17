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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 гг., как и ожидалось, формально вступят в силу только с 1 января 2024 года, но в подготовленном Минфином законопроекте прописан серьезный стимул к досрочной уплате так называемого windfall tax, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с документом.

Законопроект пока не опубликован. Заинтересованные стороны получили его только что и пока изучают, сказал один из собеседников агентства.

О том, что выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, будет выгоднее, ранее уже говорил глава Минфина Антон Силуанов, не уточняя, как этот механизм будет оформлен.

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Несколько источников "Интерфакса" сообщили, что при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг., а при осуществлении платежа в 2024 году придется отдать вдвое больше - 10%. Формально эти 10% и будут ставкой налога, а "скидка" прописывается как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженная на два, объясняет механизм стимула к раннему платежу один из источников.

Минфин ранее оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб., и деньги, по словам Силуанова, ждет именно в этом году, то есть рассчитывает, что "ранним платежом" воспользуются все основные налогоплательщики.

Как и предполагалось, в законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных, угольных компаний, производителей СПГ, сказал один из источников агентства.

Комментарии к законопроекту от компаний чиновники ждут к середине недели, консолидировать предложения бизнеса будет РСПП.

Минфин РФ
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