Аналитики оценили windfall tax для металлургов в 1-3% рыночной капитализации

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Разовый сбор в бюджет может составить 1-3% рыночной капитализации российских компаний металлургического сектора.

Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивают общую сумму поступлений в бюджет от публичных металлургических компаний в случае досрочной уплаты windfall tax в 2023 году в 65 млрд рублей.

"В среднем разовый сбор может составить 1-2% рыночной капитализации для компаний этого сектора. Исходя из текущей формулы оцениваем влияние разового сбора на акции ("Норильский никель", "Полюс", "Северсталь", НЛМК, "Русал", "АЛРОСА", "ММК", "Полиметалл", "Селигдар" ) как незначительное, однако в финальной версии закона могут быть корректировки", - говорится в обзоре "Моих инвестиций", которые напоминают, что угольные компании, включая "Распадскую" и "Мечел", не подпадают под данный сбор.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что налог составит не более 4-6% EBITDA (с учетом сохранения текущих рыночных условий) и 1-3% капитализации компаний сектора.

Как рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с подготовленным Минфином законопроектом, согласно которому вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса на 2021-2022 годы, при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы, а при осуществлении платежа в 2024 году придется отдать вдвое больше - 10%.

О том, что выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, будет выгоднее, ранее уже говорил глава Минфина Антон Силуанов, не уточняя, как этот механизм будет оформлен. Министерство ранее оценивало потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей, и деньги, по словам Силуанова, Минфин ждет именно в этом году, то есть рассчитывает, что "ранним платежом" воспользуются все основные налогоплательщики.

В законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных, угольных компаний, производителей СПГ, сказал один из источников агентства.

В конце марта аналитики "Тинькофф инвестиций" в своем телеграм-канале рассчитали, что при налоговой ставке в 5% от сверхприбыли "Норникель" может заплатить в бюджет 18,3 млрд рублей, НЛМК - 15 млрд рублей, "Полюс" - 6,3 млрд рублей, "Русал" - 10,4 млрд рублей, ММК - 9,2 млрд рублей. Эксперты отмечали, что windfall tax "в основном таргетирует сырьевые компании и экспортеров, некоторые из которых и так находятся в непростой ситуации из-за санкций и перестройки логистических цепочек. Поэтому налог может съесть существенную часть их текущей прибыли". Так, у НЛМК и ММК на налог может прийтись примерно 10% от прогнозируемой прибыли за 2022 год.