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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров МТС на фоне британских санкций

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Феликс Евтушенков, занимавший пост председателя совета директоров ПАО "МТС", покинул свой пост на фоне персональных санкций Великобритании.

В опубликованном в понедельник сообщении МТС говорится, что 17 апреля Евтушенков уведомил о добровольном сложении полномочий председателя и члена совета директоров компании.

О том, что Британия ввела санкции против членов семьи крупнейшего акционера ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова, включая Феликса Евтушенкова, стало известно 12 апреля. Ограничения были введены с 11 апреля.

Евтушенков-младший являлся председателем совета директоров МТС с июня 2019 года.

Ранее он также покинул совет директоров Ozon, в который входил с марта 2022 года.

Феликс Евтушенков МТС Великобритания АФК «Система» Владимир Евтушенков
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