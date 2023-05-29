Новый CFO "Системы", выходцы из Amazon и СТС выдвинуты в совет директоров МТС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Директор по цифровым технологиям ПАО "Магнит" Юрий Мисник и выходец из "СТС Медиа" Елена Бальмонт включены в список кандидатов в совет директоров ПАО "МТС", говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Мисник пришел в "Магнит" в октябре 2021 года, до этого он, в том числе, работал в Microsoft и Amazon. По состоянию на июнь 2022 года Мисник, не будучи членом совета директоров МТС, входил в комитет по стратегии и спецкомитет совета директоров компании по развитию облачных и инфраструктурных активов.

Бальмонт на протяжении 12 лет работала в "СТС Медиа", после чего перешла в "Контент Юнион" а затем, в 2012 году, в Viacom International Media Networks.

Также в список кандидатов включены вице-президент по финансам ПАО АФК "Система" Ровшан Алиев (сменил на этом посту Владимира Травкова в минувшем октябре), вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Алексей Барсегян и управляющий директор инвесткомпании "Алго Капитал" Михаил Ханов.

Из действующего состава совета директоров в списке кандидатов - президент МТС Вячеслав Николаев, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, а также Регина фон Флемминг, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Валентин Юмашев и Пол Берриман.

Годовое собрание акционеров, на котором будет обсуждаться утверждение совета директоров МТС, пройдет 18 июня.

По состоянию на сентябрь 2022 года в совет директоров МТС входили старший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Феликс Евтушенков (председатель), а также Засурский, Николаев, фон Флемминг, Холтроп, Шурабура, Юмашев и Берриман. В апреле 2023 года Феликс Евтушенков на фоне введения против него британских санкций покинул совет директоров МТС.