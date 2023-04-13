Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне британских санкций

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Феликс Евтушенков, попавший под персональные санкции Великобритании, вышел из совета директоров Ozon, сообщила компания в четверг.

В сообщении Ozon уточняется, что Евтушенков-младший покинул совет директоров компании 11 апреля. В ближайшее время место в совете останется вакантным.

О том, что Британия ввела санкции против членов семьи крупнейшего акционера ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова, включая Феликса Евтушенкова, стало известно 12 апреля.

Феликс Евтушенков вошел в совет директоров Ozon в марте 2022 года. Тогда он сменил в совете Владимира Чирахова - на тот момент CEO АФК "Система".

На момент введения санкций Евтушенков-младший также возглавляет совет директоров ПАО "МТС" и входит в совет директоров БЭСК.

МТС, Ozon и БЭСК являются портфельными компаниями АФК "Система".