Связанная с Озерновским золотым проектом компания стала резидентом САР во Владивостоке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Русский (Владивосток) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Таналекс Инвестментс Лимитед", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания с уставным капиталом 564 421 рубль зарегистрирована 24 марта. Основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре с названием Tanalex Investments Limited. Данные о владельцах и руководителе МКООО не раскрываются.

Tanalex Investments на конец 2022 года владела 98,64% акций АО "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА"). Эта информация содержится в списке аффилированных лиц "СиГМА".

АО "Сибирский горно-металлургический альянс", согласно данным на его сайте, реализует проект по строительству Озерновского горно-металлургического комбината в Карагинском районе Камчатского края. Проект имеет две очереди мощностью 140 тысяч и 600 тысяч тонн руды в год соответственно.

На данный момент завершено строительство первой очереди золотоизвлекательной фабрики. Компания нацелена на строительство в 2023-2025 годах второй очереди с вводом ее в эксплуатацию в начале 2026 года. Дальнейшее развитие предприятия связано с реализацией прогнозного потенциала Озерновского рудного поля, позволяющего повысить объемы золотодобычи до 3 и более тонн золота в год.

Запасы Озерновского месторождения в 2020 году были утверждены в количестве 42 тонн золота.