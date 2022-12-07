AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ресторанный холдинг AmRest, управляющий российскими ресторанами KFC, договорился о продаже бизнеса в России, говорится в сообщении холдинга.

Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Покупателем выступает ООО "Альмира", другие подробности о юрлице не уточняются.

Сделка потребует разрешения ФАС, других регулирующих органов в РФ и согласия Yum! Brands Inc., владеющего брендом KFC.

AmRest - ресторанный холдинг, развивающий собственные рестораны и управляющий известными ресторанными брендами в Европе и Китае. Холдинг работает в России с 2007 года, развивая франчайзинговую модель KFC. Сейчас под его управлением находится около 215 ресторанов бренда.