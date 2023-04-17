Минфин изучает возможность введения НДД только для вязкой нефти

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает расширение периметра налога на добавленный доход (НДД) только в отношении сверхвязкой и вязкой нефти, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по вязким нефтям".

"Мы запросили финансово-экономические модели по каждому участку недр, по каждой залежи. "ЛУКОЙЛ" нам предоставил такие модели, по Татарстану еще ждем. По результатам анализа, при подтверждении обоснованности затрат со стороны Минэнерго будем обсуждать", - сказал Сазанов.