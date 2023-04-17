Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Минфин изучает возможность введения НДД только для вязкой нефти

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает расширение периметра налога на добавленный доход (НДД) только в отношении сверхвязкой и вязкой нефти, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по вязким нефтям".

"Мы запросили финансово-экономические модели по каждому участку недр, по каждой залежи. "ЛУКОЙЛ" нам предоставил такие модели, по Татарстану еще ждем. По результатам анализа, при подтверждении обоснованности затрат со стороны Минэнерго будем обсуждать", - сказал Сазанов.

Минфин Минэнерго ЛУКОЙЛ Алексей Сазанов НДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США предупредили о возможных попытках обхода price cap на нефть из России

В США предупредили о возможных попытках обхода price cap на нефть из России

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров МТС на фоне британских санкций

Банк России выстроит систему шлюзов с зарубежными платежными системами

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Бельгийская Aliaxis хочет купить финскую Uponor за 1,8 млрд евро

Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });