Минфин готов включить месторождения сверхвязкой нефти в третью группу НДД

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Участки углеводородов с запасами сверхвязкой нефти предложено включить в третью группу налога на дополнительный доход (НДД), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с разработанными Минфином поправками в законопроект № 369931-8 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Так, предлагается перевести на НДД участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость 10 тыс. мПа и более (в пластовых условиях).

Кроме того, поправки в законопроект предполагают продление до конца 2026 года ограничения на уменьшение налоговой базы в результате признания убытков.

"Для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно, налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть уменьшена на сумму убытков (исторических убытков), полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов", - говорится в документе.

Поправки 10 июля рассмотрела комиссия по законопроектной деятельности правительства. До конца недели их должны внести в Госдуму.

Как сообщалось ранее, также законопроект позволит перевести на НДД три участка недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинское и Фаинское нефтяные месторождения ("Роснефть"), а также Кирско-Коттынское нефтяное месторождение ("Башнефть"). В результате количество участков третьей группы НДД расширится с 69 до 72.

На данный момент к третьей группе (brownfields) НДД относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.