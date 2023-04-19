Квартальная прибыль и выручка Morgan Stanley оказались выше прогнозов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, в первом квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов.

В январе-марте 2023 года чистая прибыль банка снизилась до $3 млрд с $3,7 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,7 с $2,02.

Выручка составила $14,517 млрд против $14,801 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,68 на акцию при выручке в $14 млрд.

Главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказал, что банк добился хороших результатов "в очень необычной обстановке".

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в минувшем квартале составили $234 млн по сравнению с $57 млн годом ранее.

Выручка Morgan Stanley в сфере инвестиционно-банковских услуг упала на 23,7% - до $1,25 млрд. Доходы от операций с активами с фиксированной доходностью снизились на 11,9%, составив $2,576 млрд, с акциями - на 14%, до $2,729 млрд.

В сфере управления активами состоятельных клиентов выручка банка повысилась на 10,5% и достигла $6,56 млрд, в сфере управления инвестициями - сократилась на 3,5%, до $1,29 млрд.

Котировки акций Morgan Stanley снижаются на 3,2% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость банка уменьшилась на 7% (до $150,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 5,8%.