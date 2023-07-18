Morgan Stanley во II квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, во втором квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне снизилась до $2,182 млрд по сравнению с $2,495 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,24 с $1,39.

Выручка повысилась на 2,5% - до $13,457 млрд против $13,132 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,20 на акцию при выручке в $13,02 млрд.

Чистый процентный доход Morgan Stanley в минувшем квартале сократился на 11,9% - до $2,01 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам составили $161 млн по сравнению со $101 млн в апреле-июне прошлого года.

Выручка Morgan Stanley в сфере инвестиционно-банковских услуг выросла на 0,3% - до $1,075 млрд. Между тем доходы от операций с активами с фиксированной доходностью упали на 31,4%, составив $1,716 млрд, с акциями - на 14%, до $2,548 млрд.

В сфере управления активами состоятельных клиентов выручка банка увеличилась на 16% и достигла $6,66 млрд, в сфере управления инвестициями - сократилась на 9%, до $1,281 млрд.

"Банк добился хороших результатов в непростой рыночной среде, - заявил главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман, слова которого приводятся в сообщении. - Мы по-прежнему уверены в своей способности расти в различных рыночных условиях".

Котировки акций Morgan Stanley в ходе предварительных торгов во вторник выросли примерно на 2% сразу после опубликования отчетности, однако затем перешли к слабому снижению. За последние три месяца рыночная стоимость банка уменьшилась на 3,9% (до $143,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 9%.