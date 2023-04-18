Аналитики ЦБ РФ увидели дилемму для денежно-кредитной политики из-за ситуации с инфляцией

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Быстрое снижение годовой инфляции и одновременное усиление факторов роста цен в будущем создают дилемму для денежно-кредитной политики: действовать упреждающе для купирования рисков или ждать подтверждения их реализации, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Годовая инфляция быстро снизилась и по итогам марта составила 3,5%. Умеренными остаются и текущие недельные и месячные темпы роста потребительских цен. Вместе с тем усиливаются факторы и риски, определяющие более высокий устойчивый рост цен в будущем. Это создает дилемму для денежно-кредитной политики: превентивно реагировать на риски усиления ценового давления с учетом лагов, с которыми ДКП влияет на инфляцию, или ждать явного подтверждения, что проинфляционные риски реализуются в значительной мере", - пишут аналитики Банка России.

Они отмечают, что на потребительском товарном рынке с осени действуют сдерживающие рост цен факторы, в основном разовые. Так, рост цен на зерновые и масличные культуры в России сдерживает высокий прошлогодний урожай, логистические экспортные ограничения и снижение мировых цен. Рост цен на мясную и молочную продукцию сдерживает увеличение ее производства при существующих ограничениях на ее экспорт.

"Сформированные в середине 2022 года запасы непродовольственных импортных потребительских товаров, приобретенных в период значительного укрепления рубля летом и осенью, сдерживают перенос текущего ослабления курса. Товары незнакомых российскому потребителю марок и брендов, замещающих ушедшие бренды, часто входят в более низкие ценовые категории и продаются по ценам с низкой маржой для привлечения потребителей к этим новым брендам, увеличения доли рынка", - отмечает департамент ЦБ. По мере исчерпания запасов и адаптации потребителей к новому ассортименту товаров заметнее будут проявляться проинфляционные факторы, отмечают аналитики.

Действие этих дезинфляционных факторов, по мнению департамента Банка России, может сохраниться еще какое-то время и временно компенсировать растущее влияние проинфляционных факторов.

Проинфляционными факторами являются стимулирующая спрос бюджетная политика, уверенный рост кредитования (в том числе потребительского), ослабление рубля и продолжающееся оживление экономической и потребительской активности на фоне роста доходов и дефицита на рынке труда.