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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Темпы роста ипотеки в марте ускорились до 2,1% и приблизились к докризисному уровню

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 2,1% с 1,5% в феврале, что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 год (+2,3%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи в январе-феврале были на низком уровне, так как в декабре 2022 года население, опасаясь закрытия программы "Льготная ипотека", оформило кредиты на рекордную сумму около 700 млрд руб. При этом в 2022 году в среднем за месяц выдавалось примерно 400 млрд руб.

Выдачи рыночной ипотеки в марте выросли на 30% - до 277 млрд руб. (213 млрд руб. в феврале). Выдачи льготной выросли на 40% - до 293 млрд руб. (209 млрд руб. в феврале).

"Семейная ипотека" в марте оставалась самой популярной программой, выдачи по ней выросли на 42% - до 142 млрд руб. (100 млрд руб. в феврале), что составило около половины выдач по госпрограммам. Выдачи "Льготной ипотеки" также выросли на 32% - до 119 млрд руб. (90 млрд руб. в феврале). Они были поддержаны, в том числе комбинированными с ней программами "льготной ипотеки от застройщика", отмечает ЦБ.

После объявления Банком России в начале года мер в отношении кредитов с низким показателем ПСК отмечается нормализация ставок по выдачам в сегменте ДДУ. Так, в марте средневзвешенная ставка выросла до 5,6% с 3,5% в декабре 2022 года, говорится в обзоре.

ЦБ также напомнил, что с 30 мая банки будут обязаны доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта. "Мы ожидаем, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков", - отмечает регулятор.

ЦБ РФ
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