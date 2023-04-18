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В ВТБ отметили увеличение среднего срока ипотеки до 25,5 лет за год

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Средний срок ипотеки в ВТБ в России за год увеличился с 22,6 до 25,5 лет, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ отмечает устойчивый тренд на увеличение среднего срока по жилищным кредитам среди своих клиентов. По итогам I квартала 2023 года он достиг 25,5 лет, тогда как год назад находился на уровне 22,6 лет", - говорится в сообщении.

Вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин добавил, что средний срок ипотеки за три года вырос примерно на восемь лет. Так, за первые три месяца 2020 года кредит выплачивали в среднем за 17,2 года. По мнению Дячкина, это связано с изменением стоимости "квадрата" и размером ипотек. Клиенты стремятся растянуть срок жилищного кредита, чтобы сократить ежемесячный платеж.

"При этом на долговой нагрузке заемщиков такой шаг отражается несущественно - полное погашение кредита по-прежнему происходит намного быстрее. По статистике ВТБ, сейчас на выплату ипотеки у клиентов уходит в среднем не более пяти лет даже без учета рефинансирования", - отметил Дячкин.

Ранее в ВТБ подсчитали, что за квартал средняя ставка ипотеки в России увеличилась до 8,3%. Эксперты банка связали это с завершением "околонулевых" программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой.

Кроме того, ВТБ оформил за квартал 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Средняя сумма одного жилищного кредита составила 5,2 млн рублей.

ВТБ Евгений Дячкин
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