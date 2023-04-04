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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Выдача ипотечных кредитов в России выросла на четверть за месяц

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выдача ипотечных кредитов в РФ выросла на четверть за месяц по итогам марта, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"В марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ВТБ за квартал оформил 44,3 тыс. кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

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По данным аналитиков, среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь банк по итогам квартала выдал более 9,2 тыс. кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью - 21,5 млрд против 20,8 млрд. Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.

Отмечается, что средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 5,1 млн рублей. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет.

Примерно каждую вторую сделку в январе-марте ВТБ проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты впервые чаще выбирали "семейную ипотеку": по ней банк оформил 10,9 тыс. кредитов на общую сумму 66 млрд рублей. Вторая по популярности - "Ипотека с господдержкой-2020" (9,5 тыс.кредитов более чем на 57,7 млрд рублей).

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"В первую очередь, катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации "семейной ипотеки" число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе. Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой "околонулевой ипотеки". Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно. В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале составили около 1,2 трлн рублей и приблизились к уровню прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля ВТБ оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января.

ВТБ ипотека
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